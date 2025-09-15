 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 894,50
+0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Western Digital progresse après que Benchmark a relevé ses prévisions de prix
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 17:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du fabricant de produits de stockage de données Western Digital WDC.O augmentent de 5 % à 102,57 $

** La maison de courtage Benchmark relève le prix cible de WDC à 115 $, contre 85 $ auparavant, et maintient la note "achat"

** Les sources de Benchmark montrent que les délais d'approvisionnement pour les disques de grande capacité se sont allongés à près d'un an, entraînant une augmentation des prix

** Pour l'exercice 2026, Benchmark s'attend à ce que WDC affiche un bénéfice par action ajusté de 7,29 $ sur des ventes de 11,43 milliards de dollars, par rapport à sa prévision précédente de 6,92 $ par action et de ventes de 11,15 milliards de dollars

** WDC a augmenté de plus de 110 % depuis le début de l'année, à la clôture de vendredi

Valeurs associées

WESTERN DIGITAL
103,3975 USD NASDAQ +5,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank