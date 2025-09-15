Western Digital progresse après que Benchmark a relevé ses prévisions de prix

15 septembre - ** Les actions du fabricant de produits de stockage de données Western Digital WDC.O augmentent de 5 % à 102,57 $

** La maison de courtage Benchmark relève le prix cible de WDC à 115 $, contre 85 $ auparavant, et maintient la note "achat"

** Les sources de Benchmark montrent que les délais d'approvisionnement pour les disques de grande capacité se sont allongés à près d'un an, entraînant une augmentation des prix

** Pour l'exercice 2026, Benchmark s'attend à ce que WDC affiche un bénéfice par action ajusté de 7,29 $ sur des ventes de 11,43 milliards de dollars, par rapport à sa prévision précédente de 6,92 $ par action et de ventes de 11,15 milliards de dollars

** WDC a augmenté de plus de 110 % depuis le début de l'année, à la clôture de vendredi