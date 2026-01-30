Western Digital grimpe après la publication de prévisions supérieures aux estimations pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fabricant de disques durs Western Digital WDC.O sont en hausse de 3,3 % à 287,54 $ dans les échanges avant-bourse, après que la société a publié des prévisions de revenus pour le troisième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street.

** La société prévoit des revenus ajustés de 3,2 milliards de dollars plus ou moins 100 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes de 2,96 milliards de dollars - données compilées par LSEG.

** La société prévoit un BPA ajusté de 2,30 $ plus ou moins 15 cents, supérieur aux prévisions de 1,96 $.

** La forte demande de disques durs de grande capacité et de disques SSD d'entreprise pour les serveurs d'intelligence artificielle continue de soutenir la croissance, aidée par un environnement de prix stable.

** Les actions ont plus que triplé au cours de l'année écoulée, en raison de l'essor de la demande d'infrastructures de stockage de données induite par l'IA.