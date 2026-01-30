 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Western Digital grimpe après la publication de prévisions supérieures aux estimations pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fabricant de disques durs Western Digital WDC.O sont en hausse de 3,3 % à 287,54 $ dans les échanges avant-bourse, après que la société a publié des prévisions de revenus pour le troisième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street.

** La société prévoit des revenus ajustés de 3,2 milliards de dollars plus ou moins 100 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes de 2,96 milliards de dollars - données compilées par LSEG.

** La société prévoit un BPA ajusté de 2,30 $ plus ou moins 15 cents, supérieur aux prévisions de 1,96 $.

** La forte demande de disques durs de grande capacité et de disques SSD d'entreprise pour les serveurs d'intelligence artificielle continue de soutenir la croissance, aidée par un environnement de prix stable.

** Les actions ont plus que triplé au cours de l'année écoulée, en raison de l'essor de la demande d'infrastructures de stockage de données induite par l'IA.

Valeurs associées

WESTERN DIGITAL
278,4100 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank