Western AM, filiale de Franklin Templeton, devrait échapper à des poursuites pénales

La société de gestion américaine Franklin Resources, qui opère sous la marque Franklin Templeton, a annoncé, lundi 15 décembre, avoir reçu une notification du département de la justice américain (Departement of Justice ou DOJ en anglais) en date du 13 décembre.

Le DOJ a informé le gestionnaire qu’il était prêt à clore l’enquête par une décision qui n’impliquerait pas le dépôt de charges pénales contre Western Asset Management, affilié de Franklin Templeton, dans l’affaire opposant l’ancien directeur des investissements de Western AM, Ken Leech, à la justice américaine.

Ken Leech est accusé de fraude par les procureurs fédéraux aux Etats-Unis. La justice locale lui reproche d’avoir sélectionné une série de transactions dans le but de favoriser certains clients tout en reportant les pertes sur d’autres, une pratique connue sous le nom de « cherry-picking ».

Ken Leech aurait ainsi attribué plus de 600 millions de dollars de gains à des clients privilégiés et 600 millions de dollars de pertes à d’autres.

Franklin Templeton a collaboré avec le DOJ et lancé une investigation en interne sur des transactions portant sur des dérivés d’obligations souveraines américaines réalisées pour le compte de certains clients de Western AM.

Entre fin septembre 2024 et fin septembre 2025, Western AM a subi près de 142 milliards de dollars de décollecte nette.

Adrien Paredes-Vanheule