Western Alliance recule après avoir annoncé la dégradation de la note de son emprunt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Les actions de la banque régionale Western Alliance Bancorp WAL.N ont chuté de 5,9% pour s'établir à 77,10 $

** Lundi, WAL a déposé son dernier rapport 10-Q, révélant l'apparition d'un prêt non performant de 99 millions de dollars lié à un bâtiment abritant des laboratoires et des bureaux dans le domaine des sciences de la vie

** La banque a commandé une expertise et procédera à une analyse de valorisation afin de déterminer l'impact financier éventuel

** “Cette dernière annonce est décevante à la veille de la Journée des investisseurs et nous nous attendons à ce que WAL doive répondre à des questions difficiles concernant ses expositions de crédit plus importantes et sa provision pour créances douteuses (ACL) apparemment plus faible en conséquence” - Matthew Clark, analyste chez Piper Sandler

** À la clôture d'hier, l'action WAL affichait une baisse de 2,6% depuis le début de l'année