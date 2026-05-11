 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Western Alliance recule après avoir annoncé la dégradation de la note de son emprunt
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Les actions de la banque régionale Western Alliance Bancorp WAL.N ont chuté de 5,9% pour s'établir à 77,10 $

** Lundi, WAL a déposé son dernier rapport 10-Q, révélant l'apparition d'un prêt non performant de 99 millions de dollars lié à un bâtiment abritant des laboratoires et des bureaux dans le domaine des sciences de la vie

** La banque a commandé une expertise et procédera à une analyse de valorisation afin de déterminer l'impact financier éventuel

** “Cette dernière annonce est décevante à la veille de la Journée des investisseurs et nous nous attendons à ce que WAL doive répondre à des questions difficiles concernant ses expositions de crédit plus importantes et sa provision pour créances douteuses (ACL) apparemment plus faible en conséquence” - Matthew Clark, analyste chez Piper Sandler

** À la clôture d'hier, l'action WAL affichait une baisse de 2,6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

WESTERN ALLIANCE
76,950 USD NYSE -6,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank