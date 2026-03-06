Western Alliance poursuit Jefferies au sujet d'un paiement de 126 millions de dollars lié aux prêts de First Brands

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Western Alliance WAL.N a déclaré vendredi qu'il avait poursuivi Jefferies Financial JEF.N pour ne pas avoir effectué le paiement de 126,4 millions de dollars dû à la banque régionale pour des prêts liés au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group.

Les actions de Jefferies ont chuté de près de 3 %, tandis que Western Alliance a perdu plus de 7,3 % dans les échanges avant la cloche.

Western Alliance a déclaré avoir déposé une plainte auprès de la Cour suprême de New York contre Jefferies et d'autres pour "rupture de contrat et fraude" pour une "conduite liée à un prêt commercial garanti par des comptes clients achetés à First Brands Group".

"Nous regrettons que la Banque, ainsi qu'une série de prêteurs de First Brands et de ses environs, subissent des pertes à la suite de cette fraude. Nous pensons que l'action en justice est sans fondement et nous la défendrons vigoureusement", a déclaré Jefferies dans un communiqué.

Les investisseurs ont intenté un procès à Jefferies, alléguant que la société les a trompés en investissant dans un fonds lié à First Brands, qui devait environ 715 millions de dollars de créances à la branche Leucadia Asset Management de Jefferies.

First Brands s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en septembre, après que des prêteurs ont constaté des irrégularités dans ses rapports financiers. Selon les documents déposés au tribunal, le passif de la société s'élevait à 11,6 milliards de dollars.

RUPTURE D'ACCORD

Dans le cadre d'un accord conclu en octobre, Jefferies avait accepté de procéder au remboursement anticipé du principal du prêt avant le 31 mars, a déclaré Western Alliance. Toutefois, après le dernier paiement de 42,1 millions de dollars effectué le 15 janvier, Jefferies a indiqué à Western Alliance qu'elle ne recevrait pas les deux derniers paiements de capital dus au premier trimestre 2026.

La banque a déclaré qu'elle inscrirait une charge pour l'ensemble du solde du prêt, soit 126,4 millions de dollars, et qu'elle prendrait des mesures pour compenser la perte.

"La réalisation de gains sur la vente de titres, soutenue par des réductions planifiées des dépenses d'exploitation, devrait fournir une compensation globale de 100 millions de dollars. Nous évaluons d'autres moyens de combler le déficit restant de 26 millions de dollars", a déclaré Kenneth Vecchione, directeur général de Western Alliance.

Un accord d'abstention est un accord temporaire par lequel la banque accepte de retarder ou de réduire les paiements d'un prêt pour une période déterminée, au lieu de déclarer le prêt en défaut.