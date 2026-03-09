Western Alliance Bancorp plonge après la rétrogradation de TD Cowen à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de la banque régionale Western Alliance Bancorp WAL.N chutent de 3,3 % à 71,44 $

** TD Cowen rétrograde WAL de "acheter" à "conserver"; réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 108 $, ce qui représente une hausse de 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les récents événements de crédit de la banque ont modifié la perception du profil de risque de WAL ** WAL a déclaré vendredi qu'elle avait poursuivi la banque d'investissement Jefferies Financial JEF.N pour ne pas avoir effectué le paiement des 126,4 millions de dollars qu'elle devait à la banque régionale pour des prêts liés au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group, ajoutant qu'elle passerait en pertes la totalité du solde du prêt restant

** "Bien que les expositions semblent idiosyncrasiques, la tolérance des investisseurs pour les événements de crédit futurs (même s'il est ponctuel) a probablement diminué" - TD Cowen

** 13 courtiers sur 16 évaluent le titre à "acheter" ou plus et trois à "conserver"; objectif de cours médian de 100 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action WAL a baissé de 12% depuis le début de l'année