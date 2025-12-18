Westamerica Bancorp augmente après avoir dévoilé un plan de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de la banque communautaire Westamerica Bancorporation WABC.O augmentent de 2,3% à 50,86 dollars ** WABC annonce un plan de rachat d'actions pour un maximum de 2 millions d'actions sur le marché libre ou dans le cadre de transactions privées avant le 31 décembre 2026 ** Le plan représente environ 8% des actions en circulation au 30 septembre

** Deux sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "Neutre"; PT médian de 53 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action WABC a baissé de 5,2 % depuis le début de l'année