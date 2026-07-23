West Pharmaceutical revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la forte demande de composants pour médicaments injectables

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West Pharmaceutical Services WST.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels, la forte demande de composants utilisés dans les médicaments injectables, notamment les traitements contre le diabète et l'obésité, lui ayant permis de dépasser les estimations pour le deuxième trimestre.

Voici les détails:

* West Pharma fabrique des composants tels que des bouchons, des pistons et des systèmes d’administration utilisés pour le conditionnement et l’administration de vaccins, de produits biologiques et d’autres médicaments injectables.

* Les fabricants de matériel médical tels que West Pharma ont bénéficié de la forte hausse de la demande de médicaments contre le diabète et l’obésité, tels que l’Ozempic et le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , ainsi que le Mounjaro d’Eli Lilly

LLY.N , dont l’administration repose sur des stylos injecteurs.

* En mai, West Pharma a déclaré avoir rétabli ses activités sur l’ensemble de ses sites après une cyberattaque et s’attend à ce que cet incident n’ait pas d’impact significatif sur ses perspectives financières pour 2026.

* La société basée en Pennsylvanie a annoncé un bénéfice ajusté de 2,37 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,08 dollars par action, selon les données de LSEG.

* Son chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 872,3 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 838,6 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires de sa division de produits propriétaires s'est établi à 722,6 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 688,8 millions de dollars. Ce segment représente plus de la moitié du chiffre d'affaires total de la société.

* West Pharma prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 8,85 et 9,05 dollars, contre une fourchette précédente de 8,40 à 8,75 dollars par action.

* La société prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 3,35 milliards et 3,38 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures, qui se situaient entre 3,295 milliards et 3,35 milliards de dollars.

* Elle prévoit un bénéfice par action au troisième trimestre compris entre 2,14 et 2,24 dollars, contre des estimations de 2,12 dollars.