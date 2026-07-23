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West Pharma revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la forte demande de composants pour médicaments injectables
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 15:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification du code de référencement médiatique de « WEST PHARM SVC-/RESULTS » à « WEST PHARM SVC-RESULTS/ »; ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, d'un commentaire de la société aux points 3 et 4, et d'un commentaire d'analyste au point 6) par Siddhi Mahatole

West Pharmaceutical Services WST.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, la forte demande de composants utilisés dans les médicaments injectables, notamment les traitements contre le diabète et l'obésité, lui ayant permis de dépasser les estimations du deuxième trimestre.

L'action du fabricant de matériel médical a progressé de près de 6 % en début de séance.

Voici les détails:

* West Pharma fabrique des composants tels que des bouchons, des pistons et des systèmes d’administration utilisés pour le conditionnement et l’administration de vaccins, de produits biologiques et d’autres médicaments injectables.

* Les fabricants de matériel médical tels que West Pharma ont bénéficié de la forte hausse de la demande de médicaments contre le diabète et l’obésité, tels que l’Ozempic et le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et le Mounjaro d’Eli Lilly LLY.N , dont l’administration repose sur des stylos injecteurs.

* Le directeur général Eric Green a déclaré que les médicaments génériques à base de GLP-1, en particulier en Asie, apparaissent comme une opportunité de croissance supplémentaire pour West, la demande en Chine, en Inde et en Corée du Sud ayant contribué à une forte croissance régionale au deuxième trimestre.

* La société a indiqué que la demande restait généralisée, son directeur financier, Bob McMahon, précisant que les composantes de produits à forte valeur ajoutée, qu’elles soient GLP-1 ou non-GLP-1, devraient désormais afficher une croissance à un taux à deux chiffres élevé cette année.

* La société basée en Pennsylvanie a annoncé un bénéfice par action ajusté de 2,37 dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 2,08 dollars, selon les données de LSEG.

* David Windley, analyste chez Jefferies, a déclaré que les prévisions suggèrent que la direction adopte « une approche prudente et laisse une marge de progression pour l’avenir ».

* Elle prévoit que le bénéfice par action ajusté pour 2026 se situera entre 8,85 et 9,05 dollars, contre une fourchette précédente de 8,40 à 8,75 dollars.

* La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,35 et 3,38 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa fourchette de prévisions précédente de 3,295 milliards de dollars à 3,35 milliards de dollars.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 196,360 USD NYSE +0,91%
NOVO-NORDISK B
DKK LSE 0,00%
WEST PHARMACEUTI
328,000 USD NYSE -7,71%
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