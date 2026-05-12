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West Pharma recule après avoir révélé avoir été victime d'une cyberattaque
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** L'action du fabricant de matériel médical West Pharmaceutical WST.N recule de 3,6% à 310 dollars

** La société a annoncé lundi soir avoir subi une cyberattaque majeure, au cours de laquelle un tiers non autorisé a volé certaines données et crypté des parties de ses systèmes

** West Pharma a découvert l'attaque le 4 mai et a rapidement mis ses systèmes hors ligne, averti les forces de l'ordre et fait appel à des experts externes en cybersécurité

** L'attaque a temporairement perturbé les opérations à l'échelle mondiale, bien que les systèmes centraux soient de nouveau opérationnels et que les activités d'expédition, de fabrication et de réception aient repris sur certains sites

** Le calendrier pour un rétablissement complet n'a pas encore été finalisé - West

** La société a déclaré qu'elle n'avait pas encore évalué l'impact financier et que l'enquête et la restauration des systèmes étaient toujours en cours

** Stryker SYK.N et Intuitive Surgical

ISRG.O ont été victimes d'un incident de cybersécurité en mars, tandis que Medtronic MDT.N a révélé un incident en avril

** Compte tenu de l'évolution de la séance, WST affiche une hausse de 13% depuis le début de l'année

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MEDTRONIC
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STRYKER
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WEST PHARMACEUTI
311,810 USD NYSE -3,26%
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