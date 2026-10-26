West Pharma en hausse après le refinancement de ses lignes de crédit

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26 octobre - ** L'action de West Pharmaceutical Services

WST.N progresse de 3,4 % à 408,18 dollars en séance prolongée

** La société résilie son contrat de crédit existant de 2019 après avoir remboursé le solde restant dû de 130 millions de dollars, selon un document réglementaire

** West conclut un nouvel accord de financement d’une durée de cinq ans comprenant une ligne de crédit renouvelable de 750 millions de dollars et un prêt à terme de 200 millions de dollars

** Cette nouvelle facilité offre une flexibilité financière supplémentaire pour le fonds de roulement, les dépenses d’investissement, les acquisitions et d’autres besoins de l’entreprise

** La société précise que l’ancienne convention de crédit a été résiliée sans pénalités de remboursement anticipé

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 43,5 % depuis le début de l’année