West Pharma en hausse après le refinancement de ses lignes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 octobre - ** L'action de West Pharmaceutical Services
WST.N progresse de 3,4 % à 408,18 dollars en séance prolongée
** La société résilie son contrat de crédit existant de 2019 après avoir remboursé le solde restant dû de 130 millions de dollars, selon un document réglementaire
** West conclut un nouvel accord de financement d’une durée de cinq ans comprenant une ligne de crédit renouvelable de 750 millions de dollars et un prêt à terme de 200 millions de dollars
** Cette nouvelle facilité offre une flexibilité financière supplémentaire pour le fonds de roulement, les dépenses d’investissement, les acquisitions et d’autres besoins de l’entreprise
** La société précise que l’ancienne convention de crédit a été résiliée sans pénalités de remboursement anticipé
** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 43,5 % depuis le début de l’année
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