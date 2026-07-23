West Pharma en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

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23 juillet - ** L'action du fabricant de matériel médical West Pharmaceutical WST.N progresse de 7,3 % à 384,5 dollars en pré-ouverture

** West Pharma table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 8,85 et 9,05 dollars pour 2026, contre une fourchette précédente de 8,40 à 8,75 dollars par action

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,35 et 3,38 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 3,295 à 3,35 milliards de dollars

** WST annonce un bénéfice ajusté de 2,37 dollars par action au deuxième trimestre , supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 2,08 dollars par action – données LSEG

** Son chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 872,3 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 838,6 millions de dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 30,3 % depuis le début de l'année