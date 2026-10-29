Wesco en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles et des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du distributeur de produits électriques Wesco International WCC.N progresse de 4,5 % à 363,10 dollars, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 3 août

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal à une fourchette comprise entre 26,8 et 27 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 25,9 à 26,3 milliards de dollars

** Elle table désormais sur un BPA ajusté pour l'exercice compris entre 18,00 $ et 18,50 $, contre une fourchette précédente de 16,00 $ à 17,50 $

** La société annonce un BPA ajusté record de 5,77 dollars et un chiffre d’affaires de 7,23 milliards de dollars au troisième trimestre, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes – données compilées par LSEG

** La demande croissante en centres de données et une croissance généralisée au-delà de ce segment ont contribué à relever les prévisions annuelles, selon le directeur général John Engel

** 10 analystes attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 1 la note "conserver", avec un objectif de cours médian de 418 $ – données compilées par LSEG

** En incluant la clôture de la séance, WCC affiche une hausse de 48 % depuis le début de l'année