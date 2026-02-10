 Aller au contenu principal
Wesco chute après avoir annoncé des bénéfices inférieurs aux estimations
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 14:57

10 février - ** Les actions du distributeur et fournisseur de services logistiques interentreprises Wesco International WCC.N chutent de 10 % à environ 272 $ avant bourse

** WCC prévoit un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations moyennes des analystes en raison de la pression sur les marges et de la faiblesse persistante de son segment des services publics et des solutions à large bande

** Le bénéfice ajusté pour 2026 devrait se situer entre 14,50 et 16,50 dollars par action, le point médian étant inférieur aux estimations de Wall Street (16,37 dollars), selon les données compilées par LSEG

** Annonce d'un bénéfice ajusté de 3,40 $ par action au quatrième trimestre, contre des estimations de 3,88 $

** Le directeur financier Dave Schulz prendra sa retraite en mai et sera remplacé par Indraneel Dev, qui rejoint l'entreprise ce mois-ci

** En 2025, WCC a progressé de 35,2 %

