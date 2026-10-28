Wendy's reçoit une offre de rachat de 1,4 milliard de dollars de la part d'un groupe dirigé par Peltz

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(ajoute des précisions fournies par Wendy's au paragraphe 4, mise à jour des cours boursiers)

par Anuja Bharat Mistry et Svea Herbst-Bayliss

Le milliardaire Nelson Peltz et plusieurs partenaires ont proposé mercredi de racheter la chaîne de hamburgers Wendy's WEN.O pour 1,4 milliard de dollars, arguant que cette chaîne de restauration rapide en difficulté avait besoin d'un redressement qui serait mieux mené à bien à l'abri des regards du public.

Trian Fund Management, la société de gestion de fonds de Nelson Peltz, actionnaire de longue date de Wendy's détenant 16,3 % du capital de la chaîne de restauration rapide avec des parties liées, est à la tête d'un groupe qui a proposé de payer 7,35 dollars par action en espèces, selon un document réglementaire.

La prime d’environ 20 % offerte par rapport au cours de clôture de Wendy’s mardi a contribué à faire grimper le cours de l’action de la société de 17,3 %, à 7,20 dollars.

Wendy's, qui a confirmé avoir reçu cette offre, a déclaré dans un communiqué que son comité indépendant évaluerait la proposition et qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle donnerait suite à cette transaction ou à d'autres options stratégiques.

Cette offre renforcerait une relation de près de deux décennies entre Wendy's et Trian, qui a toujours occupé une place importante au sein de son conseil d'administration.

"Nous pensons que la privatisation est la meilleure voie à suivre et qu’elle apporte les capitaux à long terme nécessaires pour redonner à l’entreprise et au réseau de franchises une position de force", a écrit le groupe d’investisseurs au conseil d’administration de la société.

Selon le document déposé, Nelson Peltz travaille sur cette offre en collaboration avec l’exploitant de restaurants Flynn Group et les sociétés d’investissement BlueFive Capital et Sixth Street Partners.

Flynn exploite plus de 340 restaurants Wendy's et est l'un des plus grands franchisés de la chaîne aux États-Unis, ainsi que son franchisé principal en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"UN TOURNANT CRITIQUE"

Trian a déclaré que Wendy’s se trouvait à un "tournant critique ", invoquant la pression exercée sur les consommateurs américains, l’incertitude économique, l’inflation persistante des matières premières et l’intensification de la concurrence sur le marché des hamburgers de restauration rapide.

Wendy's est confrontée à un recul de ses ventes, les consommateurs soucieux de leurs dépenses réduisant leurs sorties au restaurant. La société a retiré ses prévisions annuelles en août et son directeur général, Bob Wright, avait alors déclaré à : "Nous netirons paspleinement parti de notre potentiel."

"L’entreprise a besoin d’investissements en capital importants pour se désendetter et mettre en œuvre les initiatives stratégiques nécessaires au redressement des performances du réseau", ont déclaré Nelson Peltz et Greg Flynn, directeur général de Flynn Group, dans une lettre adressée à Wendy’s. Au 28 juin, Wendy’s affichait une dette nette d’environ 2,4 milliards de dollars.

Trian n’a pas souhaité faire d’autres commentaires au-delà de son dépôt.

"Une privatisation est logique, car le redressement de Wendy's risque de s'avérer long compte tenu des difficultés rencontrées par les consommateurs à faibles revenus et de la morosité du secteur des hamburgers à service rapide", ont déclaré les analystes de TD Cowen.

Plus tôt cette année, Reuters et d’autres médias avaient rapporté que Trian et un consortium d’investisseurs préparaient une offre visant à retirer Wendy’s de la cote.

Reuters a par la suite indiqué que Trian n’avait pas de projet immédiat de lancer une offre de retrait de la cote et qu’il nourrissait des inquiétudes quant aux performances de Wendy’s, notamment son cours de bourse et ses multiples de valorisation, ainsi que son orientation stratégique.

La nouvelle de l'offre de mercredi a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.

UNE HISTOIRE QUI DURE DEPUIS DES ANNÉES

Wendy's entretient une relation de près de deux décennies avec Trian, dont le cofondateur, Peter May, siège au conseil d'administration depuis 18 ans. L'année dernière, Bradley Peltz, l'un des fils de Nelson Peltz, a rejoint ce conseil d'administration composé de neuf membres. Nelson Peltz et un autre de ses fils, Matthew, avaient auparavant siégé au conseil d'administration.

Trian avait également envisagé de retirer Wendy's de la cote en 2022, avant de renoncer à ce projet en 2023.

En février, Nelson Peltz a déclaré que l’action était sous-évaluée et que sa société d’investissement avait eu des discussions avec des sources de financement potentielles au sujet d’opérations, notamment une acquisition ou d’autres transactions majeures.

L'action Wendy's a perdu environ 26 % depuis le début de l'année.