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Wendy's nomme Robert Wright, un vétéran du secteur de la restauration, nouveau directeur général
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles tout au long du texte)

Wendy's WEN.O a nommé mercredi Robert Wright, un vétéran du secteur, au poste de président-directeur général, avec effet au 21 mai, alors que la chaîne est confrontée à une baisse de ses ventes et à la pression d'un investisseur activiste.

Ce changement de direction intervient quelques jours après la publication d'un rapport indiquant que Trian Fund Management, la société de l'activiste Nelson Peltz, cherchait à obtenir le soutien d'investisseurs en vue d'une éventuelle offre visant à privatiser la chaîne de restauration rapide.

En février, Peltz avait déclaré dans un document déposé auprès de la SEC que l'action de Wendy's était sous-évaluée et qu'il avait discuté avec des sources de financement potentielles de transactions possibles, y compris une acquisition.

Wright succédera au directeur par intérim et directeur financier Kenneth Cook, qui avait été nommé à ce poste après que l'ancien directeur Kirk Tanner eut pris le poste de directeur général chez le fabricant de chocolat Hershey HSY.N l'année dernière.

Wright occupait jusqu'à récemment le poste de président-directeur général de la chaîne de restauration rapide Potbelly Corp et a précédemment occupé des postes de direction chez Wendy's, ainsi que chez Charleys Philly Steaks et Domino's Pizza DPZ.O .

Cook conservera son poste de directeur financier, a indiqué Wendy's.

La société, basée à Dublin, dans l'Ohio, a été confrontée à une baisse persistante de ses ventes au cours des derniers trimestres, les consommateurs se montrant plus prudents quant aux sorties au restaurant en raison de la hausse du coût de la vie aux États-Unis.

L'action de Wendy's, qui a baissé pendant quatre années consécutives, reculait d'environ 2 % en début de séance mercredi.

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