Wendy's glisse après qu'Argus Research ait réduit sa cote à "conserver" en raison de la baisse des ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** L'action de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O chute d'environ 1 % à 9,24 $ avant le marché
** La société de courtage Argus Research rétrograde l'action de "acheter" à "conserver"
** L'entreprise est dans une "ornière", citant la baisse des ventes aux États-Unis et à l'étranger ** La société a également abaissé ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif
** "Nous envisagerions de remettre l'action sur notre liste d'achat si les ventes américaines se redressent et si les ventes internationales reprennent" - Argus ** Six courtiers sur 29 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 20 à "conserver", 3 à "vendre"; leur estimation médiane est de 11 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action WEN a augmenté d'environ 43 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer