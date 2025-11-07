Wendy's en hausse après un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de Wendy's WEN.O augmentent de 7 % à 9,43 $ avant le marché

** La société dépasse de 4 cents les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce aux économies réalisées dans le cadre de son plan de redressement, malgré des produits de base plus chers et un faible trafic

** Le bénéfice par action ajusté de 24 cents au troisième trimestre dépasse les estimations de 20 cents - données compilées par LSEG

** Cependant, les ventes comparables du 3ème trimestre ont baissé de 3,7% par rapport à l'estimation de 3,13%, la demande des chaînes de restauration rapide restant faible aux Etats-Unis.

** WEN réaffirme ses objectifs de bénéfices annuels

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~46% depuis le début de l'année