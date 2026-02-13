 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wendy's chute après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux attentes
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O en baisse de 6,3 % à 6,81 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations, pénalisé par la faiblesse du trafic aux États-Unis

** Le bénéfice par action ajusté pour 2026 devrait se situer entre 56 et 60 cents, par rapport aux estimations de 86 cents - données LSEG

** Les ventes de restaurants comparables aux États-Unis au 4ème trimestre chutent de 11,3% par rapport à une croissance de 4,1% l'année dernière

** Baisse de 36% du BPA ajusté du 4ème trimestre à 16 cents, contre 14 cents estimés

** WEN a chuté de 49% en 2025

Valeurs associées

WENDY'S
7,2650 USD NASDAQ -0,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants inspectent des voitures endommagées après une attaque russe, à Odessa dans le sud de l'Ukraine le 13 février 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Ukraine: les prochaines négociations se tiendront à Genève les 17 et 18 février
    information fournie par AFP 13.02.2026 14:39 

    Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève, ont annoncé vendredi le Kremlin et l'Ukraine. Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ... Lire la suite

  • Helen Zhao tient un cocktail inspiré de la médecine traditionnelle chinoise dans un bar à Shanghai, le 3 février 2026 en Chine ( AFP / Jade GAO )
    Alcool sur ordonnance: un bar de Shanghai mixe médecine et cocktails
    information fournie par AFP 13.02.2026 14:37 

    Dans un bar de Shanghai à la lumière tamisée, Helen Zhao se fait prendre le pouls. Une donnée essentielle pour que le barman puisse préparer à cette étudiante un cocktail personnalisé, inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. Ce type d'établissement s'est ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.02.2026 14:26 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Moderna et secteur sidérurgique) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , ... Lire la suite

  • Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)
    Le CAC 40 échappe, bien malgré lui, aux doutes sur l’avenir de l’IA
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 13.02.2026 14:17 

    Le 13 février 2026 Cette semaine je vous propose de faire un « break » sur le commentaire des statistiques économiques, l'humeur de Donald Trump et la géopolitique. Je vous fais également grâce de mon avis éclairé sur le comportement des marchés les « vendredis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank