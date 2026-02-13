Wendy's chute après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux attentes

13 février - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O en baisse de 6,3 % à 6,81 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations, pénalisé par la faiblesse du trafic aux États-Unis

** Le bénéfice par action ajusté pour 2026 devrait se situer entre 56 et 60 cents, par rapport aux estimations de 86 cents - données LSEG

** Les ventes de restaurants comparables aux États-Unis au 4ème trimestre chutent de 11,3% par rapport à une croissance de 4,1% l'année dernière

** Baisse de 36% du BPA ajusté du 4ème trimestre à 16 cents, contre 14 cents estimés

** WEN a chuté de 49% en 2025