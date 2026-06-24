Wendy's atteint son plus haut niveau depuis plus de sept mois, les investisseurs particuliers déclenchant une hausse inspirée des « mèmes »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon ORTEX, les positions courtes représentent 34 % du flottant

* Le volume des transactions sur le titre a bondi pour atteindre plus de 11 fois sa moyenne sur un an

* Les investisseurs particuliers ont acheté pour 2,3 millions de dollars d'actions avant 10 h (heure de l'Est)

(Mise à jour des cours tout au long de l'article) par Shashwat Chauhan

Les actions de Wendy's ( WEN.O ), fortement visées par les positions courtes, ont bondi mercredi pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de sept mois, les investisseurs particuliers se ruant sur le titre malmené de la chaîne de restauration rapide, dans le cadre de la dernière vague de rallye de type « mème ».

Elles affichaient une hausse de 28,5 % à 9 dollarsàla reprise des échanges, après plusieurs suspensions dues à la volatilité . Le titre a grimpé jusqu’à 41,9 %, atteignant brièvement son plus haut niveau depuis novembre 2025.

Mercredi matin, le titre était en tête des tendances sur le forum d’investisseurs particuliers Stocktwits. Il occupait également la deuxième place en termes de mentions au cours des dernières 24 heures sur le forum Reddit r/WallStreetBets, selon l’agrégateur de sentiments SwaggyStocks.

Au cours de la première demi-heure de cotation mercredi, les investisseurs particuliers ont acheté pour 2,3 millions de dollars nets d’actions Wendy’s, s’ajoutant aux achats de 2 ,2 millions de dollarseffectués plus tôt dans la semaine, selon les données de Vanda Research.

À la clôture d’hier, l’action avait chuté de plus de 78 % par rapport à ses plus hauts historiques atteints en juin 2021, dont une baisse de 24,9 % cette année, alors que la société est confrontée à la faiblesse de ses ventes et à la pression exercée par un investisseur activiste . Elle a nommé un nouveau directeur général le mois dernier et un nouveau directeur financier mardi.

Selon ORTEX, les positions courtes sur l’action Wendy’s représentaient 34 % de son flottant mercredi. Les investisseurs baissiers sur le titre risquent de subir 45 millions de dollars de pertes comptables si la hausse se confirme.

Peter Hillerberg, cofondateur d’ORTEX, a déclaré que le titre était mûr pour un « short squeeze », mais qu’il n’en était pas encore là, car la plupart des vendeurs à découvert se situaient toujours près de leur prix d’entrée et n’étaient pas contraints de couvrir leurs positions en raison de la récente faiblesse du titre.

« Cela ne changera que si la remontée se poursuit »,a-t-ilajouté.

Le mouvement observé mercredi fait écho à la frénésie des « meme stocks » de 2021, alimentée par Reddit, lorsque des investisseurs amateurs avaient fait grimper les cours du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N et de la chaîne de cinémas AMC AMC.N , faisant subir de lourdes pertes aux fonds spéculatifs qui avaient pris des positions contraires.

Plus récemment, en avril, la société de location de voitures Avis Budget CAR.O a connu de fortes fluctuations de son cours .

L'activité boursière a été soutenue, avec plus de790 millions de dollars de titres Wendy's échangés à10h 30 (heure de l'Est), soit environ 11 fois la moyenne annuelle de 68,4 millions de dollars, selon les données de LSEG.