WENDEL : Wendel a finalisé la cession de Stahl à Henkel

COMMUNIQUE – 1 er Octobre 2026

Wendel a finalisé la cession de Stahl à Henkel.

Le produit net de cession pour Wendel s'élève à 1,14 milliard d'euros, soit un TRI annualisé de plus de 15 % depuis 2006

Wendel (Euronext : MF.FP) annonce avoir finalisé la cession de sa participation dans Stahl (hors Muno) pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros à Henkel, à la suite de l’obtention de toutes les autorisations réglementaires.

La cession de Stahl a généré pour Wendel un produit net de cession (après dette et frais de transaction) d’environ 1,14 Mds€. Ce montant représente 6,3 fois (net) l’investissement total de Wendel dans la société depuis 2006, y compris 427 millions d'euros de liquidités versées par Stahl pendant sa détention par Wendel, grâce à la très forte génération de trésorerie de la société. L’investissement de Wendel dans Stahl aura généré un TRI annualisé de plus de 15 % pour Wendel sur 20 ans. Ce produit net de cession est à comparer avec 960 millions d'euros, correspondant à la dernière valorisation de Stahl dans l’actif net réévalué (« ANR ») de Wendel publié avant l'annonce de la transaction, le 30 septembre 2025, faisant ainsi apparaître une prime de près de 20%.

La cession de Stahl est une étape clé de l’exécution de la feuille de route présentée début décembre 2025. Elle contribue à l’atteinte des objectifs de création de valeur à long terme et de rotation du portefeuille. Grâce à ses investissements dans des actifs privés, à la poursuite du développement de Wendel Investment Managers (WIM) en tant que plateforme de gestion d'actifs privés de premier ordre, Wendel ambitionne d’offrir un retour aux actionnaires supérieur et de transformer son business model en profondeur. Sur la seule année 2026, Wendel a ainsi annoncé des cessions significatives pour 1,6 milliard d’euros, finalisé l’acquisition de Committed Advisors, et retournera aux actionnaires plus de 500 millions d’euros, en incluant le rachat de 9% de ses propres actions, finalisé en juillet.

Agenda

Jeudi 22 octobre 2026

Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

Mercredi 02 décembre 2026

Investor Day 2026

Vendredi 26 février 2027

Résultats annuels 2026 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2026, et comptes annuels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 avril 2027

Communication financière au 31 mars 2027 (avant bourse)

Jeudi 27 mai 2027

Assemblée générale

Jeudi 29 juillet 2027

Résultats semestriels 2027 – Publication de l’ANR au 30 juin 2027 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 64 % (incluant la vente à terme) de Committed Advisors en avril 2026. Au 30 juin 2026, le Groupe gère 48,7 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 3,6 Mds d’euros (pro forma des cessions de Stahl et IHS) investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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