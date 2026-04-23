Wendel vise plus de 200 M€ de FRE en 2026 pour Wendel Investment Managers

* Wendel Investment Managers vise à dépasser 200 millions € de FRE en 2026, porté par l’intégration de Committed Advisors, spécialiste du secondaire. * Plateforme de gestion pour compte de tiers atteint 49,5 milliards € d’actifs sous gestion pro forma, soutenue par plus de 1,5 milliard € de levées au T1 2026. * Commissions de gestion T1 à 106,2 millions € hors Committed Advisors, en hausse de 129% sur un an, avec une croissance organique de 8% à périmètre constant. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Wendel SE published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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