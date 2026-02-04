 Aller au contenu principal
Wendel va céder ses parts dans Stahl à Henkel pour €1,2 md
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:36

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, citations, contexte)

Wendel MWDP.PA a annoncé mercredi avoir signé un accord avec Henkel HNKG.DE en vue de céder au groupe allemand de produits de nettoyage sa participation majoritaire dans le fabricant de produits chimiques Stahl Holdings, pour environ 1,2 milliard d'euros.

La société française d’investissement avait confirmé le mois dernier des discussions non exclusives avec Henkel, propriétaire de marques telles que la lessive Persil, la colle Loctite et des produits de beauté Schwarzkopf, en vue d'une éventuelle opération impliquant Stahl.

Dans le cadre de l'accord, Wendel cédera sa participation majoritaire de 68,5% du capital de Stahl (hors Muno) pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros, selon un communiqué.

Nous n'avons "aucun doute aujourd'hui que (...) en dehors de la valeur, (Henkel) c'est aussi le meilleur acheteur industriel pour Stahl", a déclaré à Reuters le président du directoire Laurent Mignon, ajoutant que Wendel avait préparé Stahl pour l'opération il y a plus de deux ans.

A Paris, vers 10h10 GMT, Wendel grimpait de 8,55% à 88,20 euros et Henkel de 1,35% à 76,56 euros.

Le produit net de cession, estimé à 1,2 milliard d'euros, "représenterait 6,6 fois l’investissement total de Wendel dans la société depuis 2006", selon le communiqué.

En plus de Wendel, BASF (16,1%), Clariant (14,6%) et les autres actionnaires minoritaires de Stahl céderont également leurs parts dans Stahl à Henkel, ajoute le communiqué.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la politique de rotation active du portefeuille de Wendel et permettra au groupe, selon le communiqué, d'atteindre ses objectifs de création de valeur à long terme et de poursuivre le développement de Wendel Investment Managers.

"(Wendel) a prévu 7 milliards entre la période 2026-2030, donc avec 1,2 milliard sur Stahl, on commence bien l'année", a précisé Laurent Mignon.

(Rédigé par Augustin Turpin et Mara Vîlcu, avec Mathieu Rosemain, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

HENKEL
71,700 EUR XETRA +0,91%
WENDEL
87,0000 EUR Euronext Paris +7,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

