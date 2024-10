Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - Wendel progresse de plus de 1% à Paris après que Oddo BHF a réaffirmé son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 100 à 110 euros, estimant qu'une cession d'actions Bureau Veritas 'serait bénéfique à tous', alors que le lock-up de Wendel sur ses titres expire le 6 octobre.



Selon le bureau d'études, une cession d'actions du groupe de services d'inspection et de certification donnerait à Wendel 'les moyens de ses ambitions (AM pour tiers, mais aussi investissement direct et soutien M&A au portefeuille)'.



'Pour Wendel-Participations, il permettrait d'espérer un dividende exceptionnel de Wendel, alors qu'une rentrée de cash serait utile à ses propres objectifs (opération de liquidité familiale + constitution de réserves)', poursuit-il.







Valeurs associées WENDEL 90,55 EUR Euronext Paris +1,34%