Wendel : succès du placement d’actions Bureau Veritas

(AOF) - Wendel annonce le succès du placement d’actions Bureau Veritas à un prix de 27,25 euros par action dans le cadre d’une vente à terme préfinancée d’une durée de trois ans représentant environ 6,7 % du capital. Le réglement-livraison des actions relatives à l'offre devrait avoir lieu le 14 mars 2025. Les opérations permettent de dégager des liquidités nettes immédiates d’environ 750 millions d’euros pour Wendel.

Ces liquidités viendront soutenir l'accélération de sa transition vers un modèle dual fondé sur les investissements pour compte propre et la gestion d'actifs pour compte de tiers, pour générer une performance supérieure et un retour aux actionnaires attractif et récurrent, tout en continuant à bénéficier des perspectives de Bureau Veritas.