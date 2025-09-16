Wendel : succès du placement accéléré d’environ 23 millions d’actions Bureau Veritas

(AOF) - Wendel annonce le succès de la cession des 23,3 millions actions Bureau Veritas , sous-jacentes à l’obligation échangeable en titres Bureau Veritas émise par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026 pour un montant total d'environ 591 millions d'euros. La cession a été réalisée dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé à des investisseurs qualifiés ainsi qu’à des investisseurs institutionnels internationaux, au prix de 25,40 euros par action.

A l'issue du placement, la détention de Wendel au capital de Bureau Veritas est ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.

Dans le cadre de l'opération, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du placement, sous réserve des exceptions usuelles.

Le règlement-livraison du placement aura lieu le 18 septembre 2025.