CAC 40
7 882,10
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wendel : succès du placement accéléré d’environ 23 millions d’actions Bureau Veritas
information fournie par AOF 16/09/2025 à 08:47

(AOF) - Wendel annonce le succès de la cession des 23,3 millions actions Bureau Veritas , sous-jacentes à l’obligation échangeable en titres Bureau Veritas émise par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026 pour un montant total d'environ 591 millions d'euros. La cession a été réalisée dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé à des investisseurs qualifiés ainsi qu’à des investisseurs institutionnels internationaux, au prix de 25,40 euros par action.

A l'issue du placement, la détention de Wendel au capital de Bureau Veritas est ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.

Dans le cadre de l'opération, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du placement, sous réserve des exceptions usuelles.

Le règlement-livraison du placement aura lieu le 18 septembre 2025.

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
26,0400 EUR Euronext Paris -1,21%
WENDEL
81,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.





