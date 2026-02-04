 Aller au contenu principal
Wendel signe pour la cession de ses parts dans Stahl à Henkel
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:53

Wendel annonce avoir signé un accord en vue de céder sa participation de 68,5% au capital de Stahl (hors Muno) pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros (MdsEUR) à Henkel, un leader mondial allemand des revêtements et adhésifs.


Stahl serait cédée, dans le cadre de la transaction envisagée, pour une valeur qui générerait pour la société d'investissement française un produit net de cession (après dette et frais de transaction) d'environ 1,2 MdEUR.

Ce montant représenterait 6,6 fois l'investissement total de Wendel dans la société depuis 2006, y compris 427 MEUR de liquidités versées dans le passé, et un TRI annualisé de plus de 15% pour Wendel sur 20 ans.

"Ce produit net de cession est à comparer avec 960 millions d'euros, correspondant à la dernière valorisation de Stahl dans l'ANR de Wendel publié avant l'annonce de la transaction, le 30 septembre 2025", rappelle le groupe.

La clôture de la transaction est sous réserve des consultations obligatoires et du respect des conditions habituelles, y compris les autorisations réglementaires. Les autres actionnaires minoritaires de Stahl céderont également leurs parts à Henkel.

Valeurs associées

WENDEL
84,7500 EUR Euronext Paris +4,31%
