Wendel retrouve des couleurs, porté par son activité de gestion d'actifs

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Wendel a publié jeudi un résultat net de 69,5 millions d'euros pour le premier semestre, en forte hausse par rapport à 2025, grâce notamment à la montée en puissance de son entité Wendel Investment Managers.

Sur les six premiers mois de l'année, Wendel Investment Managers (WIM), plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers de Wendel, contribue au résultat net du groupe à hauteur de 49,1 millions d'euros, contre 29,3 millions un an plus tôt.

Cette croissance soutenue s'explique principalement par des effets de périmètre, avec l'intégration des activités de Monroe Capital sur l'ensemble du semestre (contre seulement trois mois en 2025) et de Committed Advisors depuis avril 2026, deux sociétés dont Wendel a pris le contrôle ces dernières années.

Le bénéfice net de Wendel est également renforcé par les bonnes performances de l'investissement sur son propre bilan, qui rapporte à l'entreprise près de 11 millions d'euros sur le semestre, contre une perte de 32,5 millions d'euros l'an dernier à la même période.

De son côté, le chiffre d'affaires consolidé du groupe, somme des participations de Wendel dans différentes entreprises, s'élève sur le semestre à 3,83 milliards d'euros, en hausse de 3,2% par rapport à l'année dernière.

L'actif net réévalué (ANR), indicateur clé permettant de mesurer la valeur du portefeuille, s'élève à 158,9 euros par action au 30 juin, en légère hausse, de 2,6% par rapport à fin mars.

A la Bourse de Paris, l'action Wendel gagnait 1,12%, à 85,40 euros vers 11H45 (09H45 GMT).

Dans un communiqué séparé, la société a annoncé le départ le 20 novembre de David Darmon, directeur général et membre du directoire.