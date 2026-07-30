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La centrale nucléaire de Golfech arrêtée pour la 3e fois de l'été
information fournie par AFP 30/07/2026 à 15:09
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La centrale nucléaire de Golfech, le 22 juin 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La centrale nucléaire de Golfech, le 22 juin 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Golfech, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Toulouse, a de nouveau été arrêté mercredi soir à cause des fortes chaleurs, a fait savoir EDF jeudi dans un communiqué.

EDF avait déjà mis à l'arrêt ce réacteur entre le 23 juin et le 3 juillet, puis entre le 9 et le 27 juillet pour éviter que la température de la Garonne, où cette centrale du Tarn-et-Garonne rejette ses eaux de refroidissement, dépasse les 28°C, comme l'exige un arrêté de 2006.

L'autre réacteur de la centrale de Golfech est aussi à l'arrêt "pour maintenance et remplacement du combustible", rappelle EDF dans son communiqué.

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2 commentaires

  • 15:50

    En effet, et en plus de celles établies sur la Loire, la Vienne, la Seine, la Meuse, le Rhône... ça fera plus de la moitié du parc qui sera à l'arrêt...

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