La centrale nucléaire de Golfech arrêtée pour la 3e fois de l'été

La centrale nucléaire de Golfech, le 22 juin 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Golfech, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Toulouse, a de nouveau été arrêté mercredi soir à cause des fortes chaleurs, a fait savoir EDF jeudi dans un communiqué.

EDF avait déjà mis à l'arrêt ce réacteur entre le 23 juin et le 3 juillet, puis entre le 9 et le 27 juillet pour éviter que la température de la Garonne, où cette centrale du Tarn-et-Garonne rejette ses eaux de refroidissement, dépasse les 28°C, comme l'exige un arrêté de 2006.

L'autre réacteur de la centrale de Golfech est aussi à l'arrêt "pour maintenance et remplacement du combustible", rappelle EDF dans son communiqué.