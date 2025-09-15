 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wendel réduit sa participation dans Bureau Veritas
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 18:07

Wendel annonce la cession de 23,3 millions d'actions Bureau Veritas, sous-jacentes à son obligation échangeable émise en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026. L'opération prend la forme d'un placement accéléré auprès d'investisseurs qualifiés et institutionnels internationaux.

La société avait levé 750 MEUR à un coupon de 2,625% lors de cette émission. La vente vise à monétiser les actions concernées, neutraliser la composante optionnelle de l'obligation et anticiper son dénouement.

BNP Paribas et Goldman Sachs placeront environ 2,3 millions d'actions dans le cadre d'une couverture associée. Les ressources permettront de réduire le ratio d'endettement (Loan To Value) et de renforcer la flexibilité financière.

À l'issue du placement, Wendel détiendra environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote de Bureau Veritas, contre 26,5% et 41% auparavant. Un engagement de conservation de 180 jours a été pris. Le règlement-livraison est prévu le 18 septembre 2025.

Valeurs associées

WENDEL
81,6500 EUR Euronext Paris -0,18%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

