Wendel réduit sa participation dans Bureau Veritas
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 18:07
La société avait levé 750 MEUR à un coupon de 2,625% lors de cette émission. La vente vise à monétiser les actions concernées, neutraliser la composante optionnelle de l'obligation et anticiper son dénouement.
BNP Paribas et Goldman Sachs placeront environ 2,3 millions d'actions dans le cadre d'une couverture associée. Les ressources permettront de réduire le ratio d'endettement (Loan To Value) et de renforcer la flexibilité financière.
À l'issue du placement, Wendel détiendra environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote de Bureau Veritas, contre 26,5% et 41% auparavant. Un engagement de conservation de 180 jours a été pris. Le règlement-livraison est prévu le 18 septembre 2025.
Valeurs associées
|81,6500 EUR
|Euronext Paris
|-0,18%
A lire aussi
-
Les entreprises textiles européennes s'unissent pour réclamer des "actions d'urgence" contre la mode ultra-éphémère
"Sans délai", "immédiatement" : les entreprises européennes du textile et de l'habillement "ne peuvent plus attendre des années avant que des mesures ne soient prises contre la mode ultra-express", écrivent-elles dans un courrier commun adressé à la Commission ... Lire la suite
-
"Si je dois comparer cet entretien, avec celui que nous avions eu avec François Bayrou, Premier ministre, je dois vous dire que je ressors ici la joie au cœur", déclare François Hommeril, président de la Confédération française de l'encadrement - Confédération ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron est en visioconférence avec d'autres dirigeants depuis l'Elysée, à Paris. Selon une note de l'Elysée, ces échanges interviennent "à la suite des frappes israéliennes qui ont touché la capitale du Qatar" et "visent à préparer ... Lire la suite
-
Des membres de la Confédération française de l'encadrement et de la Confédération générale des cadres (CFE-CGC) arrivent à Matignon pour y rencontrer Sébastien Lecornu. Le Premier ministre poursuit ses entretiens avec les partenaires sociaux après avoir reçu la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer