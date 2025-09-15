 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 897,50
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
Wendel : placement accéléré d’environ 23 millions d’actions Bureau Veritas
information fournie par AOF 15/09/2025 à 18:27

(AOF) - Wendel a annoncé le lancement de la cession des 23,3 millions d’actions Bureau Veritas sous-jacentes à l’obligation échangeable en titres Bureau Veritas émise par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026. Cette opération se fait dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé à des investisseurs qualifiés. A l’issue du placement, la détention de la société d’investissement au capital de Bureau Veritas sera ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.

" Cette opération vise à préparer le dénouement de l'OE dans les meilleures conditions en monétisant les actions sous-jacentes à l'OE et en neutralisant simultanément la composante optionnelle de l'instrument au travers de la mise en place d'une opération de couverture symétrique à celle de l'OE ", détaille Wendel.

Dans le cadre de la mise en place de cette couverture (l'option d'achat"), BNP Paribas et Goldman Sachs Bank Europe SE, qui sont les contreparties à l'option d'achat, placeront un ordre d'environ 2,3 millions d'actions dans le cadre du placement, qui sera entièrement alloué par Wendel.

" Les ressources dégagées par le placement viendront diminuer le ratio d'endettement de Wendel (Loan To Value ou " LTV ") en amont de la maturité de l'OE, et permettre à Wendel de poursuivre l'exécution de sa stratégie", ajoute la société d'investissement.

Wendel a par ailleurs conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du Placement, sous réserve des exceptions usuelles.

Le règlement-livraison du placement devrait avoir lieu le 18 septembre 2025.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

