Wendel : nette progression de l'actif net réévalué

Wendel affiche un actif net réévalué dilué de 184,5 euros par action à fin septembre, en hausse de 13,7% depuis le début de l'année et de 5,3% depuis le 30 juin. Retraité du dividende, cet indicateur clé dans le secteur a augmenté de 16,1%. Elle reflète la forte hausse du cours de bourse de Bureau Veritas, la légère baisse de la valeur des actifs non cotés et la contribution positive des activités d'Asset Management (IK Partners), induite par l'augmentation positive des multiples.

Le chiffre d'affaires consolidé 9 mois a atteint 5,92 milliards d'euros, en hausse de 14,6% en données publiées, dont 8,9% en organique.

Wendel affiche un ratio LTV - l'équivalent du taux d'endettement dans le secteur - de -6,8% au 30 septembre 2024 et de 18,97% en pro forma.

Depuis le début de l'année, Wendel a réalisé, pour son compte propre un total de 2,3 milliards d'euros de cessions et a investi environ 700 millions d'euros.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2024, IK Partners a généré 126,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le total des actifs sous gestion (13,3 milliards d''euros, dont 3,3 milliards d''euros de Dry Powder) a augmenté de 20% depuis le début de l'année, et les encours générateurs de commissions de 19% à 9 milliards d''euros.

La société d'investissement revendique une liquidité pro forma de 1,48 milliard d'euros d'euros au 30 septembre 2024, incluant 0,5 milliard d'euros de trésorerie et 875 millions d'euros de ligne de crédit non tirée.

Mercredi, le groupe a annoncé la prise de contrôle de Monroe Capital (dette privée) pour 1,13 milliard de dollars.

"Après l'investissement réalisé dans Globeducate et l'acquisition annoncée de Monroe Capital, les priorités des équipes de Wendel sont la création de valeur sur les actifs existants, la bonne réalisation de la plate-forme de gestion d'actifs privés autour d'IK Partners et de Monroe Capital, et le maintien d'une structure financière solide" a déclaré le président du directoire, Laurent Mignon.

