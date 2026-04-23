Wendel Investment Managers gère 49,5 milliards € d’actifs sous gestion après acquisition de Committed Advisors

* Wendel Investment Managers porte actifs sous gestion pro forma à 49,5 milliards € en private equity, dette privée, secondaire, à la suite acquisition de contrôle de 56% de Committed Advisors finalisée début avril.

* Au 31 mars 2026, plateforme de gestion pour compte de tiers (IK Partners, Monroe Capital) totalise 41,8 milliards € d’AUM, dont 9,9 milliards € de dry powder ; fee paying AUM à 31,8 milliards €, +13% sur 12 mois, +3% depuis début année. * Levées de fonds T1: plus de 1,5 milliard €, dont 0,5 milliard $ en crédit privé, 1,2 milliard € sur secondaire ; commissions de gestion et autres revenus à 106,2 millions € (+129%), chiffre d’affaires total WIM à 107,7 millions € (+132%). * ANR réévalué fully diluted au 31 mars 2026 à 158,4 € par action, -3,6% depuis décembre 2025 ; rachat d’actions T1 ajoute +3,7 € par action. * Programme de rachat 2026 de 9% du capital: 2 478 459 actions rachetées au 20 avril au prix moyen de 78,82 €, soit 5,8% du capital ; assemblée générale le 21 mai, résultats semestriels le 30 juillet, point financier le 22 octobre, Investor Day le 2 décembre. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Wendel SE published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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