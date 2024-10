Wendel finalise le rachat d'environ 50 % de Globeducate

AOF - EN SAVOIR PLUS

Globeducate prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 440 millions d'euros (dont environ 80% devraient être générés en Europe) et un Ebitda ajusté d'environ 120 millions d'euros sur les douze mois arrêtés à fin août 2025.

(AOF) - Wendel a finalisé l’acquisition d'environ 50 % de Globeducate, l'un des principaux groupes mondiaux d'éducation de la maternelle au secondaire, auprès de la société de capital-investissement Providence Equity Partners. La société d’investissement a investi 625 millions d’euros en fonds propres, soit une valeur d’entreprise d’environ 2 milliards d’euros afin de se rallier à Providence. Wendel et Providence, actionnaire de référence de Globeducate depuis 2017, détiennent chacun environ 50 % du capital de Globeducate.

