Wendel finalise la cession de Stahl pour 1,14 milliard d'euros

La société d'investissement a annoncé la finalisation de la vente de sa participation dans Stahl (hors Muno) au groupe Henkel pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros.

Wendel précise qu'après déduction de la dette et des frais de transactions, la vente génère un produit net de cession d'environ 1,14 milliard d'euros pour Wendel.

L'opération génère une prime de près de 20% par rapport à la dernière valorisation de Stahl dans l'actif net réévalué publié au 30 septembre 2025.

Cette étape s'inscrit dans la feuille de route présentée par le groupe début décembre 2025, axée sur la rotation du portefeuille, l'investissement dans des actifs privés et le développement de Wendel Investment Managers (WIM) pour faire évoluer en profondeur son modèle économique.

Au total sur l'année 2026, Wendel a annoncé des cessions significatives totalisant 1,6 milliard d'euros, finalisé l'acquisition de Committed Advisors et engagé le retour de plus de 500 millions d'euros aux actionnaires.