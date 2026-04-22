Wendel boucle rachat de 56 % de Committed Advisors, spécialiste du secondaire private equity

* Finalisation acquisition d’une participation de contrôle de 56% dans Committed Advisors, spécialiste mondial des marchés secondaires du private equity. * Rachat effectué auprès des fondateurs, qui ont réinvesti l’intégralité de leurs produits nets dans fonds de Committed Advisors. * Acquisition des 44% restants prévue via opérations ultérieures entre 2029, 2032, 2035. * BNP Paribas Asset Management Alts doit prendre 5,9% de Committed Advisors via acquisition auprès de Wendel. * Sur base pro forma 2026, Wendel Investment Managers viserait plus de 49 Md€ d’actifs sous gestion et plus de 200 M€ de Fee Related Earnings. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Wendel SE published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604220230OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177188_en) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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