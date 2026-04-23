Wendel annonce une NAV diluée de 158,4 EUR par action au 31 mars 2026

* Wendel publie mise à jour d’activité T1 2026, avec actif net réévalué (NAV) dilué de 158,4 EUR par action au 31 mars, en baisse de 3,6% depuis fin 2025. * Wendel Investment Managers affiche 41,8 milliards EUR d’actifs sous gestion au 31 mars, avec Fee-Paying AuM de 31,8 milliards EUR en hausse de 13% sur 12 mois. * Plateforme WIM enregistre 106,2 millions EUR de commissions de gestion au T1, en hausse de 129% sur un an, avec croissance organique de 8% à périmètre constant. * Programme de rachat d’actions 2026 de 9% du capital exécuté à 5,8% au 20 avril, avec 2 478 459 actions rachetées pour 195,3 millions EUR à un prix moyen de 78,82 EUR. * Wendel confirme rotation du portefeuille avec 1,65 milliard EUR de produits attendus des cessions de Stahl et IHS, tandis que Bureau Veritas affiche une croissance organique de 4,5% au T1 et abaisse sa cible 2026 à une croissance organique « mid-single digit ». Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Wendel SE published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230110OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177462_en) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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