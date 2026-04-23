Wendel annonce ANR fully diluted 158,4 € par action au 31 mars 2026

* Wendel publie actif net réévalué (NAV) fully diluted à 158,4 € par action au 31 mars 2026. * NAV recule de 3,6% depuis fin décembre 2025, pénalisé par baisse des multiples de marché à fin mars. * Rachat d’actions au 1er trimestre 2026 soutient NAV, impact relutif de 3,7 € par action. * Décote sur NAV ressort à 50,8% sur la base moyenne 20 jours du cours de Bourse au 31 mars 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Wendel SE published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230110OMX_____CNEWS_FR_GNW1001177462_fr) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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