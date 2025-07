Wendel: accélère dans la gestion d'actifs mais le résultat net recule information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 18:29









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Wendel affiche un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 7,2 %, à 4177,6 ME, soutenu par la performance de Bureau Veritas (chiffre d'affaires de 3 192,5 ME, +6,7 % en org.) et la montée en puissance de la gestion d'actifs pour compte de tiers (39,1 Mds EUR d'actifs sous gestion, avec 4,3 Mds EUR levés au S1). L'activité de gestion d'actifs représente d'ailleurs désormais 22 % de l'actif brut réévalué. Elle a généré 59,9 ME de FRE au S1, en hausse de 318 % sur un an.



Le résultat net part du Groupe ressort à 4,3 ME, en fort recul par rapport aux 388,2 ME du S1 2024, qui incluaient un gain exceptionnel de cession de Constantia Flexibles.



L'Actif Net Réévalué fully diluted s'établit à 167,7 E par action au 30 juin 2025, stable à taux de change constant, mais en repli de 5,1 % par rapport à fin mars. Le ratio LTV pro forma reste faible, à 18,5 %.



Laurent Mignon, Président du Directoire, souligne que ' la transformation stratégique de Wendel s'accompagne d'un renforcement régulier du retour aux actionnaires ', matérialisé par un dividende en hausse à 4,70 E par action et la mise en place d'un acompte semestriel.





Valeurs associées WENDEL 92,3500 EUR Euronext Paris -0,81%