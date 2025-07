Bel (Vache qui rit, Boursin) subit le retour de l'inflation des matières premières

Les ventes du groupe Bel (Babybel, Vache qui rit, Boursin, Pom'Potes, Materne) ont progressé au premier semestre, mais sa rentabilité et son bénéfice ont légèrement pâti de l'inflation du beurre ou du lait ainsi que des fluctuations de change liées aux tensions commerciales.

"Le contexte de 2025 est chahuté, très incertain, très volatil. On est reparti dans un contexte inflationniste fort (...) principalement sur nos matières premières: le beurre, le lait, la crème et même les pommes sur lesquelles on voit de plus en plus l'impact du changement climatique au niveau de la qualité des collectes", a expliqué à l'AFP le directeur financier de Bel, Frédéric Médard.

Le groupe a répercuté les hausses sur ses prix, ce qui explique en partie l'augmentation de 2% de son chiffre d'affaires à 1,87 milliard d'euros au premier semestre, selon un communiqué publié jeudi. Il a aussi bénéficié d'une hausse de ses volumes, moins marquée que l'année dernière à la même période, mais portée par ses marques phare Mini Babybel, Kiri et Boursin.

"Il y a toujours un effet de latence entre le moment où on constate l'inflation dans nos comptes et le moment où, après discussion et alignement avec nos partenaires de la distribution" les hausses sont répercutées aux consommateurs, ajoute Frédéric Médard.

Surcoûts de production et négociations commerciales "longues" ont donc affecté la rentabilité, avec une baisse de près de 20% du résultat opérationnel courant à 125,3 millions d'euros et une baisse de 10,5% du bénéfice net à 45,8 millions d'euros.

La profitabilité a aussi pâti des "fluctuations des devises", liées "directement ou indirectement au contexte géopolitique et aux tensions commerciales", ajoute M. Médard, soulignant toutefois l'impact limité des nouveaux droits de douane américains puisque "75% de ce qui est vendu aux États-Unis est produit aux États-Unis", premier marché du groupe avec un tiers des ventes.

Le groupe a d'ailleurs inauguré de nouvelles lignes de production Vache qui rit dans le Wisconsin et annoncé en mai avec le slogan "Making America Healthy" des investissements de 200 millions de dollars pour produire des Mini Babybel dans le Dakota du Sud et de 130 millions de dollars pour produire des GoGo squeeZ (compote en gourde) dans l'Idaho.

Les ventes en Amérique du Nord ont enregistré une croissance organique (hors effet de change) de 6% au premier semestre, portées par les tendances de consommation de produits "plus sains" riches en protéines et en fibres.

Le contexte géopolitique a en revanche pesé sur la région Moyen-Orient et Afrique (-3,5%) tandis que Bel a "surperformé" sur l'activité fromagère en Chine grâce aux préparations sucrées Kiri.