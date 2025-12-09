Wells Fargo prévoit de nouvelles suppressions d'emplois d'ici à 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wells Fargo WFC.N prévoit une baisse de ses effectifs l'année prochaine et anticipe des coûts de licenciement plus élevés au quatrième trimestre, a déclaré le directeur général Charlie Scharf mardi lors de la conférence de Goldman Sachs sur les services financiers.