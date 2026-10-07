Wells Fargo pourrait faire l'objet d'une enquête concernant ses engagements en faveur de l'accès à la propriété pour les Afro-Américains, selon le WSJ

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Wells Fargo WFC.N risque de faire l'objet d'une enquête de la part de l'autorité chargée du logement de l'administration Trump concernant les programmes et les engagements pris par la banque pour favoriser l'accès à la propriété chez les Afro-Américains, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

Le Journal a cité une lettre du ministère du Logement et du Développement urbain adressée mercredi à Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo. Selon cette lettre, l’autorité examinera si la banque a enfreint les lois sur l’équité en matière de crédit en favorisant les propriétaires afro-américains ou issus d’autres minorités.

Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Wells Fargo, qui doit publier ses résultats du troisième trimestre la semaine prochaine, a refusé de commenter. Le ministère du Logement n’a pas immédiatement répondu.

Wells Fargo a annoncé au fil des ans une série de mesures visant à accroître les prêts accordés aux communautés minoritaires, notamment un engagement pris en 2017 de prêter 60 milliards de dollars afin de contribuer à faire passer le nombre de propriétaires afro-américains à au moins 250.000 d’ici 2027.

Selon le Journal, la lettre du ministère indiquait que Wells Fargo avait adopté une stratégie consistant à “trier” les propriétaires et à leur proposer des produits ou des conditions différents en fonction de leur origine ethnique.

Le secrétaire du ministère du Logement, Scott Turner, prévoit de mener une enquête approfondie sur les déclarations de Wells Fargo, indique l’article, citant un haut responsable. L’agence, ajoute-t-il, examine également des initiatives similaires menées par d’autres banques.

Cette enquête s’inscrit dans le cadre de la répression des politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) menées au sein des organisations publiques et privées depuis l’entrée en fonction du président Donald Trump.

Trump a signé un décret plus tôt cette année, demandant aux prestataires fédéraux et à leurs sous-traitants de mettre fin aux pratiques DEI, ce qui a donné lieu à une action en justice intentée par des responsables d’État démocrates.