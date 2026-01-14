Wells Fargo manque ses prévisions de bénéfices à cause des indemnités de licenciement, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 4 %, mais n'ont pas répondu aux attentes

Wells Fargo prévoit un revenu d'intérêt de 50 milliards de dollars pour 2026, inférieur à l'estimation moyenne des analystes

Bénéfice net de 1,62 $ par action en hausse par rapport à l'année précédente, mais inférieur aux attentes

La banque a enregistré 612 millions de dollars d'indemnités de licenciement pour les suppressions d'emplois

(Ajoute des graphiques et des commentaires du directeur général lors de la conférence téléphonique, paragraphes 10,13) par Arasu Kannagi Basil et Nivedita Balu

L'entreprise Wells Fargo WFC.N a manqué les estimations de bénéfices des analystes pour le quatrième trimestre mercredi, après avoir comptabilisé 612 millions de dollars d'indemnités de licenciement dans le cadre des efforts du directeur général Charlie Scharf pour rationaliser les opérations, ce qui a fait baisser le cours des actions.

Ses actions étaient en baisse de 4,8 % à 89 dollars, en passe de subir leur plus forte perte en pourcentage depuis six mois.

La banque a rationalisé ses effectifs pour financer des initiatives de croissance à long terme après avoir mis fin à sept sanctions réglementaires connues sous le nom d'ordonnances de consentement l'année dernière pour résoudre ses problèmes liés à un scandale de faux comptes. Une ordonnance datant de 2018 subsiste.

La quatrième banque américaine, qui a réduit à deux reprises ses prévisions de revenus d'intérêts annuels l'année dernière, a déclaré que les revenus d'intérêts nets - la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et paie sur les dépôts - ont augmenté de 4% à 12,33 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, mais ont manqué les attentes de 12,46 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour 2026, Wells Fargo prévoit que ses revenus d'intérêts s'élèveront à environ 50 milliards de dollars. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à 50,33 milliards de dollars. La banque s'attend à ce que les prêts moyens augmentent d'un pourcentage moyen à un chiffre cette année, grâce aux prêts commerciaux et automobiles, ainsi qu'aux cartes de crédit.

Les analystes ont déclaré que les résultats étaient mitigés, soulignant les revenus d'intérêts décevants après que Wells Fargo ait eu une chance de rattraper ses pairs dans son premier trimestre complet depuis que les régulateurs ont supprimé son plafond d'actifs.

"Au-delà de cette question, il y a encore beaucoup de bonnes (nouvelles) car les coûts sont sous contrôle et la qualité des prêts reste élevée. Avec une augmentation potentielle des demandes de prêts hypothécaires à mesure que les taux baissent, elles pourraient connaître une croissance compétitive au second semestre de l'année", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille chez Zacks Investment Management.

FORTE INCERTITUDE CONCERNANT LES CLIENTS ET LES CARTES DE CRÉDIT

Wells Fargo prévoit de se concentrer sur de nouveaux produits de cartes de crédit en 2026, d'investir dans l'IA pour moderniser ses services et d'accélérer le déploiement des offres de cartes de crédit, de la souscription et d'autres services. Avec la levée du plafond d'actifs, la banque mise sur l'utilisation de son bilan plus important pour étendre les prêts et se concentrer sur les activités à base de frais pour stimuler la croissance.

"L'économie et nos clients restent résistants, mais nous continuons à surveiller de près nos portefeuilles pour détecter les signes de faiblesse", a déclaré M. Scharf aux analystes. Séparément, le plafond de 10 % proposé par le président américain Donald Trump sur les taux d'intérêt des cartes de crédit inciterait les banques à réduire leurs prêts, a déclaré le directeur financier Mike Santomassimo lors d'une conférence de presse, faisant écho à ses pairs JPMorgan Chase JPM.N et à d'autres.

"Nous encourageons simplement la poursuite d'un examen attentif de toutes les propositions, y compris celle-ci (...) afin de s'assurer que nous parvenons aux bons résultats", a déclaré M. Santomassimo.

M. Scharf a déclaré que la banque serait disposée à discuter des options de l'administration Trump.

RÉDUCTIONS D'EMPLOIS M. Scharf a déclaré le mois dernier que Wells Fargo continuerait à réduire ses effectifs en se concentrant sur l'efficacité, ajoutant que l'intelligence artificielle représentait une opportunité majeure de stimuler la productivité.

La banque a terminé l'année 2025 avec 205 198 employés, contre 210 821 au 30 septembre. Ses effectifs ont baissé tous les trimestres depuis fin 2020.

Le bénéfice net s'est élevé à 5,36 milliards de dollars, soit 1,62 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 5,08 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action, un an plus tôt. Les analystes de Wall Street s'attendaient à un bénéfice de 1,67 dollar par action.

Ces résultats viennent couronner une année faste pour la banque américaine, les autorités de régulation ayant supprimé en juin un plafond d'actifs de 1 950 milliards de dollars, levant ainsi une sanction liée au scandale des faux comptes de Wells Fargo, ce qui a permis à la banque de se développer et de dépasser pour la première fois la barre des 2 000 milliards de dollars d'actifs l'année dernière.