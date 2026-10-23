 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wells Fargo, Intuit et d'autres s'opposent à la tokenisation de leurs actions – document réglementaire
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 16:46

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Hannah Lang

Six autres entreprises, dont Wells Fargo WFC.N , Arm Holdings et Intuit INTU.O , refuseront que leurs actions soient « tokenisées » sur une plateforme de transactions commune soutenue par la crypto-bourse OKX et Intercontinental Exchange ICE.N , selon un document réglementaire consulté par Reuters.

Ces nouvelles objections, qui n’avaient pas été rapportées auparavant, soulignent les défis croissants liés à la tokenisation, c’est-à-dire la création de jetons numériques représentant une action et pouvant être négociés sur une blockchain à l’instar des cryptomonnaies, et ce malgré l’approbation récente de ces nouveaux produits par l’autorité américaine de régulation des marchés financiers.

Les porte-parole d’Arm et d’Intuit n’ont pas immédiatement réagi. Un porte-parole de Wells Fargo a refusé de commenter.

Le secteur des cryptomonnaies a déclaré que la tokenisation des actions pourrait révolutionner les marchés en permettant la négociation des actions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et leur règlement instantané. OKX et ICE avaient prévu de tokeniser 63 actions via leur coentreprise , baptisée OKXICE, mais se sont heurtés à des objections de la part des émetteurs.

OKX et ICE ont déposé une demande auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) au début du mois afin de lancer des actions tokenisées dans le cadre de la nouvelle « exemption pour l’innovation » de l’agence . Cette exemption permet aux plateformes facilitant la négociation d’actions tokenisées d’opérer sans se conformer à bon nombre des exigences applicables aux bourses traditionnelles.

En vertu de cette exemption, les plateformes sont tenues d’informer les entreprises avant de coter les versions tokenisées de leurs actions, et ne peuvent pas donner suite si l’émetteur s’y oppose.

Le nombre total d’entreprises ayant à ce jour émis des objections s’élève à 22, selon le document qui détaille les règles du projet OKXICE et recense les entreprises ayant formulé des objections.

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

INTERCON EXCHANG
162,720 USD NYSE -0,60%
INTUIT
343,3900 USD NASDAQ -3,24%
WELLS FARGO
82,390 USD NYSE -0,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank