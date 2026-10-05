Wells Fargo en hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à « surpondérer »

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5 octobre - ** L'action Wells Fargo WFC.N progresse de 0,9 % à 81,14 dollars après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation de « neutral » à « surpondérer »

** La société de courtage s'attend à ce que la marge d'intérêt nette de WFC se stabilise à mesure que la croissance du bilan ralentit et que la banque recourt davantage à des sources de financement moins coûteuses, ce qui favorisera la croissance du produit net d'intérêt

** MS estime que la hausse des taux constitue également un facteur favorable, Wells Fargo étant considérée comme la banque d'affaires la plus sensible à l'évolution des actifs

** La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 13 octobre

** 18 des 26 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, huit la note « conserver »; objectif de cours médian: 100 $ — données compilées par LSEG

** WFC maintient son objectif de cours à 102 dollars

** L'action se négocie à 10,28 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit légèrement en dessous de la médiane du secteur, qui s'établit à 10,31

** WFC affiche une baisse de 13 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 0,3 % pour l’indice S&P 500 des banques .SPXBK