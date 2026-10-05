 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wells Fargo en hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à « surpondérer »
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 16:05

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action Wells Fargo WFC.N progresse de 0,9 % à 81,14 dollars après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation de « neutral » à « surpondérer »

** La société de courtage s'attend à ce que la marge d'intérêt nette de WFC se stabilise à mesure que la croissance du bilan ralentit et que la banque recourt davantage à des sources de financement moins coûteuses, ce qui favorisera la croissance du produit net d'intérêt

** MS estime que la hausse des taux constitue également un facteur favorable, Wells Fargo étant considérée comme la banque d'affaires la plus sensible à l'évolution des actifs

** La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 13 octobre

** 18 des 26 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, huit la note « conserver »; objectif de cours médian: 100 $ — données compilées par LSEG

** WFC maintient son objectif de cours à 102 dollars

** L'action se négocie à 10,28 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit légèrement en dessous de la médiane du secteur, qui s'établit à 10,31

** WFC affiche une baisse de 13 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 0,3 % pour l’indice S&P 500 des banques .SPXBK

Valeurs associées

WELLS FARGO
81,725 USD NYSE +1,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,35 -2,57%
CAC 40
7 834,1 -0,80%
SCHNEIDER ELECTRIC
272,8 -9,97%
Or
4 139,96 -0,07%
HAFFNER ENERGY
0,784 +7,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank