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Wells Fargo en baisse après la publication de ses résultats du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 17:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

14 juillet - ** Le titre WFC.N du géant bancaire américain Wells Fargo recule de 2,3% à 85,7 dollars ** WFC maintient inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année ; enregistre une légère compression de sa marge d'intérêt nette (NIM) au deuxième trimestre

** Annonce une croissance de son résultat net de 17% à 6,41 milliards de dollars, soit 2,00 dollars par action, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 1,72 dollar par action – données compilées par LSEG ** Les revenus d'intérêts ont augmenté d'environ 5% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus liés aux marchés ont bondi d'environ 24%

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre WFC affiche une baisse de près de 6,9% depuis le début de l'année

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