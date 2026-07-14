Wells Fargo dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à l'essor des activités de trading et à la croissance des prêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Wells Fargo dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

* Le directeur général Charlie Scharf a mis en avant la baisse des impayés, la hausse de l'épargne et la solidité des flux de trésorerie de l'entreprise

* Les commissions liées aux activités de banque d'investissement progressent de 35 %; le groupe affiche un trimestre record

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique) par Arasu Kannagi Basil et Nivedita Balu

Wells Fargo WFC.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice trimestriel, grâce à la forte hausse des commissions de banque d’investissement et à l’octroi d’un plus grand nombre de prêts après la levée des contraintes réglementaires l’année dernière. La progression de son portefeuille de prêts s’explique par le fait que les consommateurs ont emprunté pour acheter des voitures et utiliser leurs cartes de crédit, tandis que les clients commerciaux et industriels ont également intensifié leurs emprunts. Ce changement intervient alors que le directeur général Charlie Scharf a réorienté sa stratégie pour développer son portefeuille de prêts en se concentrant sur l’expansion de ses activités de cartes de crédit et de crédit automobile, après la levée, l’année dernière, du plafond historique de 1 950 milliards de dollars d’actifs imposé à la banque . Cependant, l’action Wells Fargo, qui a sous-performé ses pairs cette année avec une baisse de 6 %, a chuté de 4,4 % après que les investisseurs ont pris connaissance de prévisions inchangées et d’une légère compression de la marge d’intérêt nette (NIM). M. Scharf a expliqué que la baisse des marges au cours du trimestre était en grande partie due à une activité financière supplémentaire, qui permet à la banque d’attirer de nouveaux clients et de se développer. “Ce sont ces activités supplémentaires qui présentent des marges plus faibles… Nous serons très attentifs à leur impact tant sur la marge d’intérêt nette (NIM) que sur l’équilibre entre la croissance des bénéfices liés à la NIM et les rendements”, a déclaré M. Scharf aux analystes. Les marges et le produit net d’intérêt (NII), qui correspondent à la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, ont été au centre de l’attention des investisseurs, qui surveillent le rythme et la pérennité de la croissance des bénéfices après la levée du plafond sur les actifs. Cet indicateur s’est révélé inférieur aux attentes au cours des derniers trimestres, à mesure que la composition de la base de dépôts de la banque se normalisait. “Mais les fondamentaux actuels ne sont probablement pas aussi solides que ne le laisserait supposer le bénéfice par action (BPA) annoncé, et les prévisions pour l’ensemble de l’année sont restées inchangées”, ont déclaré les analystes d’Oppenheimer.

Wells Fargo, quatrième banque américaine, a annoncé que son revenu net d'intérêts (NII) avait progressé de 5 % pour atteindre 12,32 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin. Le volume moyen des prêts a bondi de 12 % par rapport à l'année précédente.

La banque a enregistré une croissance de son résultat net de 17 %, à 6,41 milliards de dollars, soit 2,00 dollars par action, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,72 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

UNE ÉCONOMIE INCERTAINE

L'économie américaine a fait preuve de résilience, les remboursements d'impôts plus élevés ayant amorti l'impact de la hausse des prix de l'énergie suite au conflit au Moyen-Orient. Mais des inquiétudes subsistent quant à l'impact sur l'inflation.

“Des inquiétudes concernant le pouvoir d’achat et l’inflation persistent, mais le marché du travail et la croissance des salaires restent solides. Les marchés et l’économie américaine ont absorbé les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques”, a déclaré M. Scharf.

“Des conditions aussi favorables ne durent pas éternellement, et nous constatons que des capitaux importants sont déployés tant par les banques que par les établissements non bancaires dans un large éventail d’actifs à risque.”

Les dirigeants ont également indiqué que si l’inflation s’avérait plus élevée que prévu ou si les taux d’intérêt augmentaient, cela pourrait avoir des répercussions sur les consommateurs et l’économie dans son ensemble. Cela ne s’est pas encore produit, ont-ils précisé.

L'ACTIVITÉ DE BANQUE D'INVESTISSEMENT PREND SON ENVOL

Les performances de Wells Fargo dans le domaine de la banque d’investissement ce trimestre ont notamment porté sur plusieurs opérations majeures, telles que l’acquisition de sa concurrente Dominion Energy D.N par le groupe américain de services publics NextEra Energy NEE.N pour 67 milliards de dollars, ainsi que l’introduction en bourse spectaculaire de SpaceX

SPCX.O , d’un montant de 86 milliards de dollars, entre autres.

Cette dynamique a contribué à faire grimper les commissions de banque d’investissement de 35 %, à 939 millions de dollars.

Les marchés des capitaux propres ont également connu un trimestre exceptionnel, soutenu par une vague d’introductions en bourse de grande envergure et de ventes d’actions complémentaires liées à l’IA.

Selon les données de Dealogic, la banque s’est classée quatrième au rang américain des fusions-acquisitions en volume au premier semestre 2026, contre la huitième place un an plus tôt.

UN TRIMESTRE EXCEPTIONNEL POUR LES ACTIVITÉS DE TRADING

L’activité de trading a également pris de l’élan, Wells Fargo ayant consacré une plus grande partie de son bilan à ses activités de marché, qui avaient été limitées pendant la période de plafonnement des actifs.

Le chiffre d’affaires des marchés de la banque, qui inclut ses activités de trading, a bondi de 24 % pour atteindre 2,21 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires lié au négoce d’actions a bondi de 64 %, tandis que celui des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières a progressé de 10 %. Ses concurrents, JPMorgan Chase et Bank of America

BAC.N , ont également annoncé mardi une forte hausse de leurs bénéfices au deuxième trimestre, portée par les opérations de fusion-acquisition et la vigueur des activités de trading.