Wells Fargo-Bénéfice au-dessus des attentes au T2 avec l'essor du RNI et le "trading"

Wells Fargo WFC.N a fait état mardi d'une hausse de 17% de son bénéfice au deuxième trimestre et a dépassé les attentes de Wall Street, la volatilité des Bourses ayant maintenu leurs salles de marché en pleine activité, tandis que la forte croissance des prêts a stimulé le revenu d'intérêts.

Le groupe financier américain a annoncé mardi un résultat net de 6,41 milliards de dollars (5,63 milliards d'euros), soit 2,00 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,72 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

"Les dépenses de consommation sont en hausse, les radiations de créances et les impayés sont en baisse, et l’épargne ainsi que les investissements progressent dans tous les segments de clientèle. Les entreprises restent prudentes, mais leurs bilans et leurs flux de trésorerie demeurent solides, ce qui se traduit par de bonnes performances en matière de crédit", a déclaré le président-directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

L'action de la banque, qui a sous-performé celle de ses concurrents cette année avec une baisse de 6%, recule de 1,9% avant la cloche. L'ensemble du secteur était sous pression après que JPMorgan JPM.N a chuté de 2,6% à la suite de la publication de ses résultats.

La levée, l’année dernière, du plafond de 1.950 milliards de dollars sur les actifs a mis un terme aux contraintes réglementaires pesant sur la banque et a permis à Wells Fargo d’accélérer les plans de croissance de Charlie Scharf.

Depuis, la société s’est concentrée sur le développement de ses activités de cartes de crédit et de crédit automobile, tout en recrutant des banquiers issus de la concurrence dans le secteur commercial afin de stimuler la croissance.

Le revenu net d’intérêts (RNI) de Wells Fargo, qui correspond à la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a augmenté de 5% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 12,32 milliards de dollars au cours du trimestre. Le volume moyen des prêts a bondi de 12% par rapport à l’année précédente.

La banque, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie, a maintenu ses prévisions annuelles concernant le RNI à environ 50 milliards de dollars.

Le RNI a été au centre de l'attention, les investisseurs surveillant le rythme et la pérennité de la croissance des bénéfices après la suppression du plafond sur les actifs. Cet indicateur s'est révélé inférieur aux attentes au cours des derniers trimestres, à mesure que la composition de la base de dépôts de la banque se normalisait.

L'économie américaine a fait preuve de résilience et les remboursements d'impôts plus élevés ont amorti l'impact de la hausse des prix de l'énergie en raison du conflit au Moyen-Orient. Cependant, des inquiétudes persistent quant aux conséquences sur l'inflation.

LA BANQUE D’INVESTISSEMENT AFFICHE DES RÉSULTATS EN HAUSSE

Les commissions de la banque d’investissement de Wells Fargo ont bondi de 35% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 939 millions de dollars au cours du trimestre, grâce à la hausse des commissions de souscription de titres de dette et d’actions.

Les opérations de fusion-acquisition se sont accélérées en 2026, les entreprises profitant d'un environnement réglementaire plus souple sous la présidence de Donald Trump pour conclure des méga-opérations visant à gagner en envergure.

Les activités de négociation ont également pris de l'ampleur. Wells Fargo a mobilisé davantage de ressources de son bilan en faveur de ses activités de marché, qui avaient été limitées pendant la période de plafonnement des actifs.

Les marchés des capitaux propres ont connu un trimestre exceptionnel, soutenus par une vague d'introductions en bourse de grande envergure et de ventes d'actions complémentaires liées à l'intelligence artificielle.

Au cours du trimestre, la banque a remporté des mandats pour plusieurs opérations phares, notamment en tant que conseiller de la société américaine de services publics NextEra Energy NEE.N dans le cadre de son rachat, pour un montant de 67 milliards de dollars, de son concurrent Dominion Energy D.N .

Wells Fargo a joué le rôle de co-chef de file lors de l'introduction en bourse phare de SpaceX SPCX.O , d'un montant de 86 milliards de dollars, la plus importante jamais enregistrée. Elle a également conseillé Apollo APO.N dans le cadre d'un montage financier de 35 milliards de dollars destiné à soutenir l'expansion des capacités de calcul du laboratoire d'IA Anthropic.

La société n'a cessé de développer ses activités de banque d'investissement et remporte de plus en plus d'opérations de fusions-acquisitions, à la fois plus importantes et plus complexes.

Selon les données de Dealogic, Wells Fargo est passée de la huitième à la quatrième place du classement américain des fusions-acquisitions en termes de volume au premier semestre 2026.

(Rédigé par Arasu Kannagi Basil à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)