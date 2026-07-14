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Wells Fargo améliore nettement son ROE au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 13:57

Wells Fargo dévoile un bénéfice net de 6,41 MdsUSD au titre du 2e trimestre 2026, soit un BPA en progression de 25% sur un an à 2 USD, ainsi qu'un retour sur fonds propres (ROE) en amélioration de 2,2 points, à 15%.

Toujours par rapport au 2e trimestre 2025, la banque basée à San Francisco a vu ses provisions pour pertes sur crédit diminuer de 9% à 914 MUSD, tandis que ses dépenses hors intérêts n'ont augmenté que de 2% à 13,66 MdsUSD.

Ses revenus ont augmenté de 9% à 22,62 MdsUSD, une croissance portée à la fois par ses revenus nets d'intérêts ( 5%) et par ses autres revenus ( 13%), permettant une amélioration du ratio d'efficience de quatre points à 60%.

"Des préoccupations subsistent quant à l'accessibilité financière et à l'inflation, mais le marché du travail et la croissance des salaires demeurent solides. Nous savons que de telles conditions favorables ne perdurent pas indéfiniment", affirme son président-directeur général Charlie Scharf.

"C'est pourquoi nous faisons preuve de sélectivité quant à l'ampleur et à la localisation de notre croissance. Notre objectif est de générer, de manière durable, des rendements et une croissance accrus, capables de résister aux inévitables chocs de marché et aux cycles économiques", poursuit-il.

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