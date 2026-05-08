Wellington Management passe sous les 5% du capital d'Accor
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 13:04
La société de gestion basée à Boston a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 11 548 529 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 4,92% du capital et 4,21% des droits de vote de la chaine hôtelière.
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